Gran finale di stagione per la Villa delle Rose di Misano Adriatico, che sabato 26 agosto 2023 propone Jessica Branka, per poi proseguire sino a sabato 23 settembre, quando andrà in scena il party di chiusura stagionale

sabato 26 agosto: Club Couture. Jessika Brankka, The Cube Guys, Mappa, Tanja Monies. La brasiliana Jessica Brankka è una dj e producer in grande ascesa. A settembre uscirà “Musk”, il suo primo disco singolo per l’etichetta discografica Crosstown Rebels, ad ottobre suonerà a San Paolo al Tomorrowland Brasil, l’edizione paulista dell’epico festival belga. I suoi set propongo musica elettronica che spazia dalla afro house alla melodic techno, sempre in grado di catturare il dancefloor e portarlo a destinazione.

domenica 27 agosto: Vidaloca. Animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop

venerdì 1° settembre: 90 Wonderland. Un format nato nel 2008 e che ormai è molto più di un riferimento per chi voglia rivivere suoni, immagini ed emozioni degli anni novanta.

sabato 2 settembre: Club Couture. Low Steppa, The Cube Guys, Mappa. Low Steppa è sempre più una certezza e una garanzia quando si entra nel territorio della house music. Merito delle sue produzioni per etichette discografiche quali Armada Music, Defected Records, Strictly Rhythm e la sua Simma Black, dei suoi set in festival di riferimento quali Creamfields e EDC Las Vegas, a Ibiza e nel resto del mondo. Venerdì 25 agosto 2023 esce il suo nuovo disco singolo “This Is The Sound”, realizzato insieme a Crusy per DFTD, sub-etichetta di Defected Records, la label house più famosa al mondo.

venerdì 8 settembre: Last Clorophilla Summer 2023. Line up da annunciarsi. Clorophilla è un format curato da Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Anche quest’anno, Clorophilla nasce d’estate alla Villa delle Rose e si trasferisce d’inverno al Matis e al Peter Pan.

sabato 9 settembre: Club Couture. Ralf, Mappa, Tanja Monies. Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire, basti pensare alle sue perfiormance insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, ad Umbria Jazz, insieme al suo amico di vecchia data Jovanotti.

sabato 16 settembre: Metempsicosi. Dal 1997 Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare.

Sabato 23 settembre: Club Couture Closing Party. The Cube Guys, Mappa, Tanja Monies.

