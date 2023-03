Al Peter Pan Clorophilla e Tutta Riccione

Dopo la sua prima volta lo scorso dicembre, Tutta Riccione raddoppia e torna insieme al dinner show Clorophilla venerdì 3 marzo 2023 al Peter Pan di Misano Adriatico.

Venerdì 3 marzo 2023 Tutta Riccione raduna al Peter Pan più di 120 tra le miglior attività cittadine (all’esordio a dicembre erano state una cinquantina): bar, negozi, palestre, ristoranti che si ritrovano per una sera al Peter Pan a cena e nel dopocena per ribadire il senso di appartenza di una comunità e di una serie di realtà imprenditoriali che da sempre rendono Riccione una delle località più amate e gradite dai residenti e dai turisti, italiani e stranieri, anche e soprattutto per la capacità dei riccionesi di fare sempre sistema e di farlo sempre con il sorriso. Tutta Riccione usufruisce del Patrocinio del Comune di Riccione.

Clorophilla è il fiore all’occhiello del Peter Pan di Misano Adriatico. Un format curato da Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Anche quest’anno, Clorophilla nasce d’estate alla Villa delle Rose e si trasferisce d’inverno al Peter Pan. Venerdì 3 marzo 2023 – insieme a Tanja Monies – in console i dj Nicola Zucchi, Samuele Sartini e Marco Bartolucci.

