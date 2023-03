Al Peter Pan di Misano Metempsicosi con No Filter

Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino: venerdì 24 marzo 2023 il Peter Pan di Misano Adriatico ospita gli artisti di Metempsicosi per la loro prima tappa di No Filter, il loro nuovo tour.

Da più di 25 anni Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e a vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare.

Il Peter Pan è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Il suo ristorante propone menu alla carta di carne e pesce e il suo autentico salottino Asian Lounge: 50 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta, nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e tanto altro), così come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati.

La programmazione del Peter Pan propone ogni sabato sera Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop; al venerdì si alternano i suoi format Clorophilla, 90 Wonderland e Solaris, Solaris che torna al Peter Pan venerdì 31 marzo 2023 con i dj Eats Everything e Trittico (Bartolomeo e Cirillo). La programmazione di aprile 2023 del Peter Pan nei prossimi comunicati.

Al Peter Pan di Misano Adriatico ogni serata è sinonimo di eleganza, gusto e stile. Un club sempre uguale a sé stesso ma allo stesso tempo sempre in grado di rinnovarsi, emozionare e stupire.

