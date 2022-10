Matis Club Bologna inaugura con Seth Troxler

Buone maniere, rispetto, eleganza, prodotti e servizi di qualità: caratteristiche essenziali che distinguono i club con un target adulto e che appartengono tutte quante al Matis Club di Bologna, che venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 inaugura la sua nuova stagione invernale.

Il Matis Club si presenta all’esordio 2022/23 con un restyling scenografico e con il rafforzamento dei suoi punti di forza, sia sul fronte della ristorazione sia per quanto riguarda l’aspetto clubbing. Un locale rigorosamente over 18 per un pubblico con un dress code adeguato, una cena curata in ogni suo aspetto ed un servizio ai tavoli e ai bar sempre alla ricerca della perfezione: il Matis Club sa distinguersi per ogni attenzione al dettaglio, pronto a fare una volta di più la sua parte per dare a Bologna un punto di riferimento per quanto riguarda l’intrattenimento serale e notturno.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla e Wonderland 90, così come ad Halloween sarà ospite Capo Plaza e nel corso della stagione si alterneranno autentici top dj da sempre protagonisti nelle migliori club e festival del pianeta. Sempre in funzione il privè Mix, con dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità.

Il primo super ospite in calendario? Nientemeno che il dj e producer statunitense Seth Troxler, special guest al Matis Club sabato 15 ottobre 2022. Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore che l’hanno portato a scalare il Kilimangiaro, a dimostrarsi a più riprese un vero e proprio masterchef e a dare vita a progetti artistici quali “Lost Souls Of Saturn”, un mix quest’ultimo tra musica elettronica, arte contemporanea e tecnologia. Un progetto presentato in anteprima ad Art Basel in Svizzera e che poi ha trovato casa alla Saatchi Gallery di Londra. Seth Troxler arriva al Matis pochi giorni dopo essere stato uno dei principali protagonisti del party di chiusura stagionale del CircoLoco, il lunedì ibizenco per antonomasia. La stagione invernale del locale bolognese non potrebbe iniziare in un modo migliore.

matisclubofficial