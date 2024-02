Mumu clubhouse: una location top a Bangkok

L’attesa sta per terminare: sabato 9 marzo 2024 il Mumu Clubhouse di Phuket, Thailandia inaugura ufficialmente la sua attività con una console di prima categoria, grazie alla presenza di Jamie Jones, Joe Goddard degli Hot Chip, il supporto di Rec. ‘N Cue b2b Wildealer ed i set d’apertura di Zoárd e Leo Greenslade di YOYO London.

Mumu Clubhouse è un ritrovo per spiriti liberi e viaggiatori, per gli amanti dei luoghi dove fattori come spazio e tempo si annullano e si proiettano verso l’infinito. Un luogo nei paraggi della più grande laguna di Phuket, di giorno ideale per il relax, da gustarsi in spiaggia, in compagnia di cocktail, buon cibo e ritmi balearici. Di notte Mumu Clubhouse diventa un club perfetto per la musica elettronica, in compagnia dei migliori dj del pianeta.

Mumu Clubhouse è uno spazio in grado di accogliere 4mila persone, che vengono accolte da un sistema audio D&B Audiotechnik all’avanguardia e da una line up nella quale i migliori dj mondiali sono affiancati dai talenti locali. Tanti gli eventi in calendario, incluso il più grande pool party thailandese in concomitanza con il Songkran Water Festival.

La console per la festa di sabato 9 marzo per Mumu Clubhouse è il miglior modo per presentarsi a pubblico ed addetti ai lavori. Da anni Jamie Jones è uno dei migliori dj house al mondo: ha suonato nei migliori club e nei migliori festival, il suo party Paradise all’Amnesia di Ibiza è un must, così come risultano decisamente pregevoli le sue produzioni discografiche, in particolare per la sua etichetta discografica HotTrax. Al suo fianco Joe Goddard degli Hot Chip, poliedrico produttore, autore, dj e performer, ‘N Cue in b2b con Wildealer (Mumu Rec.), Leo Greenslade (YOYO London) e Zoárd, quest’ultimo elemento di spicco del team di Mumu. Il tutto accompagnato da un sistema audiovisual all’avanguardia, e da un palco il cui design è a cura dello studio Yellaban di Bangkok. Nel complesso, qualcosa che Phuket non ha mai visto prima.

Il party di sabato 9 marzo 2024 inizierà alle ore 15 e si prospetta davvero come un appuntamento imperdibile.

Tutte le informazioni ed i biglietti disponibili sul sito www.mumuclubhouse.com