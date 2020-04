Vannelli ospite di Diletta Leotta e in home streaming con vista Duomo

Oggi (mercoledì 29 aprile 2020) Joe T Vannelli è stato ospite a Radio 105 di “Take Away”, il programma condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta. Domani (giovedì 30 aprile 2020, ale ore 18) tornerà in diretta streaming dalla sua casa milanese vista Duomo con la sua proverbiale house music. I suoi set hanno raggiunto un picco di 1.800.000 di visualizzazioni a puntata.

In tempi di quarantena una delle poche cose a non fermarsi mai è la musica. Le dirette streaming dei dj set impazzano un po’ ovunque: tra gli appuntamenti ormai diventati un must, spicca senza dubbio alcuno la diretta da casa con vista Duomo – ogni giovedì alle ore 18 – di Joe T Vannelli con il suo programma radiofonico “Slave To The Rhythm”, trasmesso da diverse emittenti radiofoniche sia italiane che straniere e che ormai veleggia verso l’importante traguardo delle 750 puntate. Prima della pausa forzata causa pandemia da Coronavirus, Slave veniva trasmesso dalla Sound Faktory, il nuovo hub creativo di Jtv inaugurato lo scorso novembre durante la Milano Music Week. Da giovedì 7 maggio – fase 2 permettendo – Vannelli tornerà a trasmettere le sue dirette proprio dalla Sound Faktory.

www.joetvannelli.com