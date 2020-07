Vannelli e i numeri da record del suo Live On Tour

Oltre 4 milioni di visualizzazioni. Numeri da record per i dj set di Joe T Vannelli, in programma tutti i giovedì dalle ore 19, rigorosamente in diretta e rigorosamente da una serie di location esclusive e che il pubblico scopre soltanto quando iniziano i set in diretta di Jtv. Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato lo scorso 12 aprile, in pieno lockdown, con la prima diretta dalla terrazza di casa sua di vista Duomo. Le successive location? Cava Ruggetta di Carrara, la stessa dalla quale Michelangelo attinse il marmo per i suoi capolavori; Ca’ Marcello, villa veneta del Settecento dall’inconfondibile stile palladiano, la Fortezza di San Leo a Rimini, l’Hotel Danieli di Venezia e la sua terrazza con vista unica al mondo, il Fortino Napoleonico nelle Marche e il Castello di Vezio al centro del Lago di Como.

Per scoprire le prossime location del tour vannelliano, non resta che collegarsi alla pagina Facebook di Vannelli ogni giovedì alle 19, così come tutte le tappe sono disponibili in tutta la loro qualità audio e video sul canale YouTube di Jtv.

more info: www.joetvannelli.com