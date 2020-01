Il 2020 della Sound Faktory di Joe T Vannelli

Radio show live e in diretta web, nuovi artisti, corsi professionali, talk, panel, sessioni di yoga e una vera e propria viniloteca. Dopo l’inaugurazione dello scorso novembre durante la Milano Music Week, la Sound Faktory di Joe T Vannelli è pronta con una serie di novità per affrontare al meglio il 2020.

Hatha Flow Yoga – mercoledì 22 gennaio (dalle ore 19.45). Primo appuntamento 2020 con le lezioni di Yoga curate dall’insegnante Gioia Boccadoro e accompagnate da una sessione musicale realizzata ad hoc e suonata live dal maestro Pino Di Pietro alla tastiera e da Joe T Vannelli, che a tal proposito ha già realizzato un mixato yoga, fedele al suo mantra storico, “la musica è l’unica arte che ti fa muovere”. Iscrizioni al link www.soundfaktoryofficial.com/events

Slave To The Rhythm live – giovedì 30 gennaio (dalle ore 19) il radio show di Joe T Vannelli diventa un evento live. Già trasmesso da una serie di network italiani e da oltre 25 radio nel mondo, oltre alla sistematica presenza ai vertici dei podcast iTunes più scaricati, dal 2019 il podcast Slave To The Rhythm è on line tutte le settimane con la migliore musica house in anteprima su Spotify. Giovedì 30 gennaio STTR viene trasmesso in diretta streaming dalla Sound Room di Sound Faktory. Si inizia alle 19 con il dj set dei Vannelli Bros, si prosegue alle 19.45 con la presentazione del nuovo singolo dei Koko, il primo progetto discografico di Sound Faktory; a seguire entra in scena Slave To The Rhythm vero e proprio, condotto da Joe T Vannelli con special guest The Cube Guys. A seguire dj set di entrambi sino alle 23. Ingresso libero (massimo 50 invitati) registrandosi al link www.soundfaktoryofficial.com/events

Prossimi appuntamenti – da febbraio Sound Faktory proporrà un calendario fittissimo di ospiti con dj, cantanti e musicisti italiani e internazionali con talk, panel, seminari e corsi professionali con autorevoli docenti per fornire ai partecipanti nozioni tecniche e utili a diventare produttori e dj: una serie di appuntamenti dei quali si è avuto un succoso anticipo durante la Milano Music Week dello scorso novembre. Ulteriore novità del 2020, la viniloteca composta da 40mila dischi in vinile suonati almeno una volta da Joe T Vannelli, prossimamente consultabile come una vera e propria biblioteca del vinile.

soundfaktory.com