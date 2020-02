A Slave To The Rhythm special guest Samuel

Giovedì 6 febbraio 2020 (dalle ore 19) secondo appuntamento alla Sound Room in Sound Faktory per la diretta live di Slave To The Rhythm, il radio show di Joe T Vannelli dedicato alla migliore musica house, presente tutte le settimane in anteprima su Spotify.

Dopo l’esordio di giovedì 30 gennaio con The Cube Guys, il clou di STTR di giovedì 6 febbraio è il dj set di Samuel; cantautore, chitarrista, voce e frontman dei Subsonica, Samuel vanta anche una lunga militanza come dj e una grande affinità con la musica elettronica, basti pensare ai progetti Krakatoa e Motel Connection, senza ovviamente dimenticare tutte le contaminazioni sonore generate con il gruppo torinese. Giudice nell’ultima edizione italiana di X-Factor, dal 5 marzo sarà in tournée con i Subsonica con il Microchip Temporale Club Tour.

Giovedì 6 febbraio, in console insieme a Joe T Vannelli e Samuel, i Vannelli Bros e Silvano Delgado. Ingresso libero (capienza massima 50 persone) registrandosi all’apposito link.

Sound Faktory è il nuovo hub creativo di Joe T Vannelli, inaugurato ufficialmente lo scorso novembre durante la Milano Music Week.

www.soundfaktoryofficial.com