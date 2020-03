Vannelli e Slave To The Rhyhm in diretta da Sound Faktory

Giovedì 5 marzo 2020 (dalle 18 alle 20) torna alla Sound Faktory di Milano la diretta live di Slave To The Rhythm, il radio show di Joe T Vannelli (nella foto) dedicato alla migliore musica house, presente tutte le settimane su Spotify.

In seguito all’Ordinanza emessa dalla Presidenza della Regione Lombardia, la diretta di Slave non è aperta al pubblico sino a data da destinarsi. Milano e Slave però non si fermano: il programma viene regolarmente trasmesso in diretta sui canali Facebook, Instagram e YouTube. Giovedì 5 marzo in console Joe T Vannelli e i Vannelli Bros.

Sound Faktory è il nuovo hub creativo di Joe T Vannelli, inaugurato ufficialmente lo scorso novembre durante la Milano Music Week. Quest’anno Sound Faktory proporrà un calendario fittissimo di ospiti con dj, cantanti e musicisti italiani e internazionali con talk, panel, seminari e corsi professionali con autorevoli docenti per fornire ai partecipanti nozioni tecniche e utili a diventare produttori e dj: una serie di appuntamenti dei quali si è avuto un succoso anticipo durante la Milano Music Week dello scorso novembre. Ulteriore novità del 2020, la viniloteca composta da 40mila dischi in vinile suonati almeno una volta da Joe T Vannelli, prossimamente consultabile come una vera e propria biblioteca del vinile.