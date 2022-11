Gioli & Assia in console a 105 InDaKlubb

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 Gioli & Assia saranno in onda con un loro mixato a InDaKlubb, il programma di Radio 105 ideato e prodotto da Andrea Belli, in onda dal 24 gennaio 2004 ogni week-end le notti di venerdì (da mezzanotte alle 4) e sabato (dall’1 alle 4); ad agosto InDaKlubb diventa un appuntamento quotidiano. Afrojack, Alok, Armin van Buuren, Bob Sinclar, David Guetta, David Morales, deadmau5, Robin Schulz e Tiësto sono soltanto alcuni dei principali top dj che hanno partecipato a InDaKlubb in questi anni.

Siciliane, Gioli & Assia si sono conosciute su Facebook, nel novembre 2015. Assia vide un video di Gioli che suonava le percussioni elettroniche: da allora sono nate infinite conversazioni e hanno cominciato a condividere sogni e passioni. Il loro sodalizio artistico è nato da subito, tramite foto, video e musica: tre anni fa il duo Gioli&Assia ha poi avuto il suo vero e proprio inizio. Da allora un’escalation inarrestabile, con i loro live su YouTube capaci di raccogliere milioni di views. Un successo confermato dal loro ultimo album “Fire Hell And Holy Water” (Ultra Records), uscito poche settimane addietro.

Tutte le puntate di InDaKlubb sono ascoltabili a questo link.