Su InDaKlubb (Radio 105) in onda le Sisters Cap

Le Sisters Cap in onda InDaKlubb (Radio 105) nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo 2024. In occasione della Giornata internazionale della donna, il week-end di InDaKlubb (Radio 105) è tutto dedicato alle dj donne: in palinsesto, insieme alle Sisters Cap, Nora En Pure, Stefy De Cicco, Francesca Faggella, Nathassia, Ananè Vega, Ultranatè, Crystal Waters e Skala.

InDaKlubb è presente nel palinsesto di Radio 105 dal 24 gennaio 2024. Va in onda ogni week-end venerdì (dalle 23 alle 4) e sabato (da mezzanotte alle 4), mentre ad agosto diventa un appuntamento quotidiano. Afrojack, Alok, Armin van Buuren, Bob Sinclar, David Guetta, David Morales, deadmau5, Robin Schulz e Tiësto sono soltanto alcuni dei principali top dj che hanno partecipato a InDaKlubb in questi 20 anni.

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte Sisters Cap) sono dj e producer attive dal 2013; hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nelle Top 100 Clubs di DJ Mag. All’estero in club quali Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. Le produzioni ed i set delle Sisters Cap spaziano dalla house alla progressive house, con sconfinamenti in altri generi musicali, primo tra tutti il cosiddetto future rave, che combina a sua volta techno e progressive house, senza trascurare melodia e la giusta energia e che è stato portato alla ribalta mondiale da David Guetta e dal suo fiero sodale Morten. Tra le loro produzioni discografiche, spiccano quelle per Protocol Recordings, la label di Nicky Romero, per Smash Deep, sub-label di Smash The House, la label di Dimitri Vegas & Like Mike e Revealed Recordings, l’etichetta discografica di Hardwell. A gennaio 2024 è uscito il loro nuovo disco “Fall Into Your Arms” per la label olandesTurn It Up.

www.instagram.com/sisterscapdj