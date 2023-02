FrescoEdits tra 105 InDaKlubb e Nicola Conte

Week-end alquanto intenso per FrescoEdits (nella foto) quello che sta per iniziare: nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2023 (per la precisione alle 3 di notte) è in onda con un suo mixato a InDaKlubb, il programma di Radio 105 ideato e prodotto da Andrea Belli, in onda dal 24 gennaio 2004 ogni week-end le notti di venerdì e sabato e che ad agosto diventa un appuntamento quotidiano. Tutte le puntate di InDaKlubb sono ascoltabili a questo link.

Sabato 11 febbraio (dalle ore 22, ingresso libero) FrescoEdits è in console al Beat Café nella sua San Salvo, in provincia di Chieti per la serata House Of Fresco insieme nientemeno che a Nicola Conte per uno specialissimo dj set. Compositore, musicista, dj e tantissimo altro ancora, Nicola Conte ed uno degli artisti più elevati e sopraffini dell’attuale panorama italiano. Il suo è un percorso cominciato agli inizi degli anni novanta con il movimento culturale Fez e che l’ha portato a suonare in tutto il mondo, ad incidere album per la Blue Note Records e ad essere sempre un passo avanti a tutti.

Per FrescoEdits il mese di febbraio procede davvero nel migliore dei modi, dopo un fine gennaio che lo ha visto uscire su Glittebox con il suo brano “You Will Survive” insieme a Ron Carroll.

FrescoEdits è una label, una community ed un progetto artistico nati nel 2019 da Nicola Daniele, (metà del duo NiCe7), dj e collezionista di dischi dal 1995. Glitterbox è stata concepita nel 2014 dal fondatore di Defected Simon Dunmore. Serate ad Ibiza e in tutto il mondo, release discografiche e radio show fanno di Glitterbox qualcosa di unico, rivisitando di continuo la storia della musica dance conferendole nuova veste e nuova energia.