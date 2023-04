Good Vibes Only al Lido Il Delfino

Martedì 25 aprile 2023 (dalle 16 alle 22) autentica anteprima d’estate al Lido Il Delfino di San Salvo Marina (Chieti) con Good Vibes Only e la musica House di Fresco Edits, dj Zack e Tumbadee: autentica anteprima di Domenica Fresca un appuntamento che tornerà questa estate dopo aver esordito lo scorso anno con ospiti quali Alan Dixon, Bugsy e Les Inferno con tante novità.

FrescoEdits è una label, una community ed un progetto artistico nati nel 2019 grazie al teatino Nicola Daniele (metà del duo NiCe7, nella foto), dj e collezionista di dischi dal 1995. Venerdì 27 gennaio 2023 FrescoEdits ha debuttato su Glitterbox Recordings con “You Will Survive” insieme a Ron Carroll, originario di Chicago ed autentica autorità quando si parla di house music.

Glitterbox è stata concepita nel 2014 dal fondatore di Defected Simon Dunmore. Serate ad Ibiza e in tutto il mondo, release discografiche e radio show fanno di Glitterbox qualcosa di unico, rivisitando di continuo la storia della musica dance conferendole nuova veste e nuova energia.

“Sono sempre stato fan dell’arte del campionamento, ho studiato per anni come le grandi hit degli anni ’90 fossero venute fuori da campionamenti di dischi anni ’70 – spiega Nicola Daniele – Dopo un decennio di dj set in tutto il mondo – in Europa, nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Oceania – mi sono fermato per un po’ e sono tornato a campionare selvaggiamente tutto quello che mi capitava, a fare musica per gioco e non per business. Ho ritrovato la libertà ed il benessere che, tanti anni fa, mi hanno permesso di trasformare la passione ed il sogno di una vita in una professione”.