Il debutto di FrescoEdits su Glitterbox Recordings

Venerdì 27 gennaio 2023 FrescoEdits ha debuttato su Glitterbox Recordings con “You Will Survive” insieme a Ron Carroll, originario di Chicago ed autentica autorità quando si parla di house music. “You Will Survive” è house pura al 100% e ne esalta le migliori caratteristiche grazie ad un sassofono in loop, un testo autenticamente soulful e la classica battuta in quattro quarti. Per FrescoEdits si tratta della prima release digitale in assoluto. Tutte le precedenti erano uscite esclusivamente in vinile.

In contemporanea con l’uscita di “You Will Survive” i canali YouTube e Twitch di Defected hanno trasmesso dagli studi della label inglese un set di un’ora di FrescoEdits. Set a disposizione sul canale YouTube di Glitterbox.

FrescoEdits è una label, una community ed un progetto artistico nati nel 2019 da Nicola Daniele, (metà del duo NiCe7), dj e collezionista di dischi dal 1995. Glitterbox è stata concepita nel 2014 dal fondatore di Defected Simon Dunmore. Serate ad Ibiza e in tutto il mondo, release discografiche e radio show fanno di Glitterbox qualcosa di unico, rivistando di continuo la storia della musica dance conferendole nuova veste e nuova energia.

“Sono sempre stato fan dell’arte del campionamento, ho studiato per anni come le grandi hit degli anni ’90 fossero venute fuori da campionamenti di dischi anni ’70 – afferma Nicola Daniele – Dopo un decennio di dj set in tutto il mondo – in Europa, nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Oceania – mi sono fermato per un po’ e sono tornato a campionare selvaggiamente tutto quello che mi capitava, a fare musica per gioco e non per business. Ho ritrovato la libertà ed il benessere che, tanti anni fa, mi hanno permesso di trasformare la passione ed il sogno di una vita in una professione”.