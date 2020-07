Il nuovo Love Regenerator: Calvin Harris insieme a Steve Lacy

Si intitola “Live Without Your Love” (Defected/Columbia Records) il nuovo singolo di Love Regenerator, il progetto al quale Adam Wiles, meglio noto come Calvin Harris ha dato vita ad inizio 2020 e che per la prima volta si avvale della partecipazione di un vocalist, lo statunitense Steve Lacy. Singolo e video di “Live Without Your Live” sono andati on line venerdì 17 luglio; il video è diretto da Emil Nava, storico collaboratore di Calvin Harris, e conduce in un mondo virtuale sia futuristico che nostalgico, ambientato nello Steve’s Speaker Store, dove Adam Wiles si concede un cameo.

“Live Without Your Love” completa e perfeziona un percorso e rappresenta il debutto ufficiale di Adam Wiles su Defected, un traguardo al quale ambiva da lungo tempo. Il suo amore e il suo rispetto per l’etichetta discografica anglosassone sono di lunga data, per la precisione sono nati più di vent’anni addietro, quando iniziò a mandare i suoi primi demo alla Defected, ancor prima diventare famoso in tutto il mondo come Calvin Harris. Uno scambio di lettere tra le parti, ancora conservato, certifica tutto ciò.