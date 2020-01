Calvin Harris e il suo nuovo progetto Love Regenerator 1

Si intitola “Love Regenerator 1” il nuovo progetto di Calvin Harris, artista e producer vincitore dei GRAMMY® Awards e le cui hit sono state certificate più volte dischi di platino. L’EP comprende i brani “Hypnagogic (I Can’t Wait)” e “CP-1” disponibili in digitale.

“’Hypnagogic (I Can’t Wait)’ e ‘CP-1’ sono le prime due tracce del mio nuovo progetto Love Regenerator – spiega Calvin Harris – Ho voluto riscoprire le modalità con le quali ho iniziato a produrre musica 22 anni fa, prima di pensare e valutare come la mia musica potesse essere percepita dagli altri. Ovvero semplice e puro divertimento, sperimentazione e attenzione a quello che per me suonava bene. Questo EP è ispirato a rave, breakbeat, techno e house, la musica che adoravo mentre diventavo adulto. Infatti ho fatto tutto quello che potevo per far suonare queste tracce come se provenissero dal 1991, da una macchina del tempo. Ogni synth e ogni suono usati provengono da lì”.