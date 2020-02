Altre due tracce di Calvin Harris con Love Regenerator 2

Giusto in tempo per San Valentino, sono disponibili da oggi (venerdì 14 febbraio 2020) in tutte le piattaforme digitali “The Power of Love II” e “Regenerate Love”, secondo capitolo di “Love Regenerator”, il nuovo progetto di Calvin Harris. “The Power of Love II” e “Regenerate Love” escono tre settimane dopo le prime due release dello scorso venerdì 24 gennaio.

“Con il mio nuovo progetto Love Regenerator ho voluto riscoprire le modalità con le quali ho iniziato a produrre musica 22 anni fa, prima di pensare e valutare come la mia musica potesse essere percepita dagli altri – ha spiegato Calvin Harris con le prime uscite di Love Regenerator lo scorso gennaio – Ovvero semplice e puro divertimento, sperimentazione e attenzione a quello che per me suonava bene. Questo EP è ispirato a rave, breakbeat, techno e house, la musica che adoravo mentre diventavo adulto. Infatti ho fatto tutto quello che potevo per far suonare queste tracce come se provenissero dal 1991, da una macchina del tempo. Ogni synth e ogni suono usati provengono da lì”.