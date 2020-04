Esce oggi (venerdì 03 aprile 2020) “Moving”, l’ultimo EP del nuovo progetto discografico di Calvin Harris, Love Regenerator, in collaborazione con Eli Brown, uno dei migliori produttori house del momento. L’EP include le due nuove tracce “Moving” e “Don’t You Want Me”, entrambe anticipate dall’artista circa due settimane fa nel primo live streaming di Love Regenerator. I primi tre episodi del progetto ad oggi hanno totalizzato quasi 15 milioni di stream totali.