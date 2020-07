Danceland: on line il numero di luglio e agosto 2020

Numero estivo doppio e scintillante, quello di luglio e agosto di Danceland. La cover story vede protagonista Erika e le sue hit. Johnson Righeira, Anabel Englund, Stefano Primaluce, Emilio Lanotte, Andrea Gelli e Roberto Razzini sono gli altri intervistati di questo numero del nostro magazine. Tantissime come sempre le notizie dedicate a discografia, clubbing e festival, così come non mancano gli approfondimenti dedicati a Silb, Tomorrowland, Amsterdam Dance Event, Reflex Booking e Big Fish. Ampio lo spazio riservato a Midance, r12, Agua Do Mar e Beat & Green, così come tornano le rubriche dedicate a Plugware, Dance Directory e alla Consolle Imbruttita e le recensioni di album e singoli. Per tacere di una nuova controcopertina tutta da scoprire. Buona lettura e buona estate!

www.dancelandmag.com