Il nuovo numero di Danceland è on line

Come si cambiano le regole del gioco nel variegato universo dell’industria musicale? Lo spiega Bille Eilish, icona transgenerazionale protagonista della storia di copertina del nuovo numero di Danceland. Sempre ottime e abbondanti su Danceland interviste, notizie e approfondimenti dedicati a discografia, tech, clubbing e festival, così come non mancano le recensioni di singoli, EP, album e compilation e le canoniche rubriche che affrontano la musica elettronica in tutte le sue sfumature e dimensioni. Amsterdam Dance Event, Caprices, Ims Ibiza, Midance, Saga, Sónar e Tomorrowland sono soltanto alcuni degli argomenti affrontati nel numero di agosto e settembre di Danceland. Buona lettura!

Tutti i numeri di Danceland sono sfogliabili in questo link