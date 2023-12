Rivelati i primi headliner di Caprices Festival

Dopo la ventesima edizione da record dello scorso anno, Caprices Festival è pronto ad affrontare al meglio le prossime dieci edizioni. La prossima è in programma per due fine settimana consecutivi, da venerdì 29 a domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024, come sempre in alta quota a Crans-Montana, nel Canton Vallese (Svizzera Francese) e come sempre con tante novità, nuovi palchi, produzioni all’avanguardia, scenari mozzafiato, possibilità di praticare sport invernali e conoscere la cucina del territorio. Il tutto accompagnato da una line up con il meglio dell’elettronica mondiale.

I primi nomi annunciati per il doppio week-end di Caprices Festival ed i suoi cinque palchi? ARTBAT, Ben Klock, Carlita, Cobblestone Jazz Live, Damian Lazarus, Honey Dijon, Jan Blomqvist (live), Kink (live), Luciano, Seth Troxler, Sven Väth, 999999999 (live), WhoMadeWho (live), Âme, ANOTR, CamelPhat, Colyn, Chris Stussy, DJ Tennis, Folamour A/V, Marco Carola e GOLFOS (Dennis Cruz b2b Pawsa) e tanti altri, così come Cocoon avrà uno spazio tutto speciale per celebrare il suo 25esimo anniversario.

Da vent’anni a questa parte Caprices Festival ha saputo affermarsi come un festival musicale di livello mondiale, un’eccellente possibilità di tramutarsi in un’esperienza di viaggio ideale ed un paradiso per praticare gli sport invernali: grazie a Caprices Festival Crans-Montana si è confermata una località ideale per gli amanti della musica, dello sport, della cultura e del buon cibo: sarà così anche nella sua 21esima edizione in programma sulle alpi svizzere a fine marzo e ad inizio aprile.

Con Caprices Festival la musica risuona giorno e notte: quest’anno la produzione sarà completamente nuova, con ancor più spettacoli audiovisual e diverse installazioni artistiche. Sky sarà il tema del celeberrimo Modernity Stage, l’iconica serra situata a 2.200 metri d’altezza e che come sempre è pronta ad accogliere di dj fama mondiali. Nella prossima edizione non mancheranno altresì gli afterparty ufficiali in entrambi i week-end: un’ottima opportunità per prolungare la permanenza a Crans-Montana sino a lunedì sera.

Club Stage è una struttura in cemento collegata al Modernity Stage con tanto di parete in vetro che si affaccia sulle Alpi ed è solita dare spazi ai nuovi talenti dell’elettronica; il Forest Stage ha come il tema dominante il bosco ed ha una capienza di circa 2mila persone; il nuovissimo Club Stage avrà un palco dedicato al 25esimo anniversario di Cocoon, così come il Moon Stage si dedicherà soprattutto alle esibizioni live, mai così variegate come nell’edizione 2024 di Caprices Festival.

Il primo week-end di Caprices Festival si svolgerà da venerdì 29 a domenica 31 marzo 2024 e proporrà ARTBAT, Ben Klock, Carlita, Cobblestone Jazz Live, Damian Lazarus, Honey Dijon, Jan Blomqvist Live, Kink Live, Luciano, Seth Troxler, Sven Väth, WhoMadeWho Live. Cassy, Chloé Caillet, Chris Stussy, Dan Ghenacia, Damiano Von Erckert, Fideles, Margaret Dygas b2b Edward, Mathew Jonson b2b Audion Live, Mike Shannon, Sonja Moonear, VIZAR (Viken Arman and Cesar Merveille) LIVE, VO1GT.M4S (Voigtmann b2b John Dimas), Wø Men Live, Yokoo e tanti altri.

Il secondo week-end di Caprices Festival si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024 e proporrà 999999999 Live, Âme, ANOTR, Camelphat, Colyn, Fleur Shore, Desiree, DJ Tennis, Folamour A/V, Marco Carola, Pawsa b2b Denis Cruz, Acid Pauli, Arapu b2b Priku, Christian Burkhardt, Coast 2 Coast (Gene On Earth b2b The Ghost), Enzo Siragusa, Franky Rizardo, Guti Live, Mihai Pol, Mihai Popoviciu, SIT (Vlad Caia b2b Cristi Cons), Salome Le Chat e tanti altri.

Biglietti disponibili sul sito ufficiale di Caprices Festival