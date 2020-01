All’Amnesia Milano special guest Andrea Oliva

Sabato 18 gennaio 2020 la stagione estiva ibizenca sembrerà a tutti quanti meno lontana grazie ad Andrea Oliva, special guest all’Amnesia Milano, affiancato nella circostanza da Manuel Parravicini, per il primo evento annuale in collaborazione con Big Family.

Il legame con Ibiza di Andrea Oliva è di vecchia data: nel 2004 il suo primo set sulla isla, per la precisione allo Space; nel 2013 l’esordio del suo party ANTS all’Ushuaïa, dove ha appena festeggiato la sua settima stagione consecutiva. Non soltanto Ibiza in questi anni, nel ricco curriculum di Oliva: Boiler Room, Essential Mix, Coachella e Tomorrowland sono soltanto alcuni degli highlights di una carriera straordinaria, che è ancora alquanto lontana dal suo apice.

Manuel Parravicini, Big Family resident, è sempre abile a proporre set nei quali minimal, house e techno si calibrano alla perfezione: le sue selezioni sono ideali per uno dei momenti più delicati quando si è in console, momenti nei quali il warm up e di conseguenza la serata prendono forma e vanno nella giusta direzione.

Sabato 18 gennaio 2020 A.Lab (Amnesia Milano second room) diventa Golden Age.

Foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo

www.amnesiamilano.com