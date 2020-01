All’Amnesia Milano special guest Meduza

Italiani in nomination agli ultimi GRAMMY Awards, gli oscar della musica svoltisi il 26 gennaio a Los Angeles? Andrea Bocelli e Meduza. Subito dopo i GRAMMYs, sabato 1 febbraio 2020 a Meduza spetta il ruolo di special guest all’Amnesia Milano. Insieme a Meduza, in console Simone Liberali.

La nomination di Meduza ai GRAMMYs è nella categoria Best Dance Recordings, insieme a Bonobo, The Chemical Brothers, Rufus Du Soul e Skrillex & Boys Noize, grazie al brano “Piece Of Your Heart”, capace di superarare il miliardo di stream in tutto il mondo, raggiungere la top 10 nelle chart ufficiali in dodici nazioni, il secondo posto in Gran Bretagna e il primo nelle dance chart americane. Recentissimo, infine, la numero uno nella classifica di One World Radio, la radio del festival belga Tomorrowland, che ha determinato le migliori cinquecento tracce dance del 2019. Analogo successo sta riscontrando il follow up “Lose Control”, a conferma della solidità e la qualità di un progetto che sta dando lustro mondiale alla musica italiana.

Simone Liberali torna all’Amnesia Milano, fresco reduce dal suo tour sudamericano che l’ha visto protagonista in Argentina e in Cile. Alle serate in giro per il mondo Liberali continua ad affiancare produzioni discografiche di livello, che hanno suscitato interesse e attenzione ovunque: basti pensare al suo EP “Landslide”, uscito lo scorso agosto su Saved Records, la label di Nic Fanciulli.

Sabato 1 febbraio 2020 A.Lab (Amnesia Milano second room) diventa Impact.