Detlef special guest all’Amnesia Milano

Il tempismo, nella vita e quindi anche nel clubbing, è una dote indispensabile. Saper scegliere lo special guest di turno consapevoli che arrivi in console in un periodo particolarmente felice, fa tutta la differenza del mondo. Un esempio concreto? Lo special guest di Amnesia Milano di sabato 8 febbraio 2020, il greco Alexander Georgiandis AKA Detlef, che ad aprile debutterà quest’anno al Coachella, il festival musicale numero uno al mondo, dopo un 2019 che lo ha visto confermarsi sempre più una certezza del djing. Non potrebbe arrivare all’Amnesia in un momento migliore.

Detlef vanta release per label quali Hot Creations, Moon Harbour e Relief e performance in club quali il fabric di Londra e il DC10 di Ibiza e in festival come il BPM; proprio per Moon Harbour ha firmato il suo ultimo EP “Rock It”, l’ennesima dimostrazione di uno stile capace sempre di soddisfare la dancefloor senza mai uscire da una dimensione underground.

Sabato 8 febbraio, Detlef è affiancato da B.Converso, Amnesia Milano resident. I suoi set sono sempre una garanzia che la serata andrà nella direzione giusta, come si è visto e sentito in questi anni all’Amnesia, al Fabrique e al Social Music City.

Sabato 8 febbraio A.Lab (Amnesia Milano second room) diventa Liability. In console Chevy, Fabrizio Testoni, Zoig, Nerys B2 Gaya e Zuni.