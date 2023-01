On line il primo numero di Danceland del 2023

Il primo numero del 2023 di Danceland si apre con il ritmo latino vibrante di Jenn Morel, protagonista della nostra cover story. Le altre interviste hanno come protagonisti Dadà e i Ladytron, così come sono sempre ottime e abbonanti le notizie relative alle release discografiche, al clubbing (Amnesia Milano, Matis Club di Bologna, Peter Pan di Misano Adriatico) ed ai festival (ASOT, Tomorrowland, Ultra, Caprices, Exit, Les Plages) questi ultimi pronti per un calendario ricchissimo di appuntamenti. Per quanto concerne gli approfondimenti, focus su l’Intelligenza Artificiale, la nuova edizione Mir, Mix Factor e Hyper Hyper. 50 pagine con il meglio che gira intorno alla musica elettronica, in Italia e all’estero: questo e molto altro è Danceland.

Questo il link per sfogliarlo.

Buona lettura.