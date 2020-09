Danceland: on line il numero di settembre 2020

Il nuovo numero di Danceland si apre con un augurio e un auspicio, che manchi davvero poco per tornare a ballare, argomento al quale è dedicata la voce story. Le interviste vedono protagonisti Boss Doms, Costantino, Valentina Dallari, Broke, Alex Braga, Alessandra Roncone. Tantissime come sempre le notizie dedicate a discografia, clubbing e festival, così come non mancano gli approfondimenti dedicati a Silb, Tomorrowland e High Experience. Ampio lo spazio riservato a Midance, r12, Agua Do Mar e Beat & Green, così come tornano le rubriche dedicate a Plugware, Dance Directory e alla Consolle Imbruttita; le recensioni di album, compilation e singoli completano il numero di settembre. Buona lettura!