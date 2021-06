On line il nuovo numero di Danceland

Assolutamente cangiante, il nuovo numero di Danceland. La cover story è dedicata a quell’autentico piano di ripartenza e resilienza che festival e club dovranno essere più che pronti ad affrontare in tempi si spera brevissimi. Burning Man, CircoLoco, Decibel Open Air, Tomorrowland e Ultra Music Festival sono soltanto alcuni degli argomenti trattati in questa edizione di giugno e luglio 2021. Sempre ottime e abbondanti interviste, notizie e approfondimenti dedicati a discografia, tech, clubbing e festival, così come non mancano le recensioni di singoli, EP, album e compilation e le canoniche rubriche che affrontano la musica elettronica in tutte le sue sfumature e dimensioni. Uno speciale dedicato all’edizione estiva di Midance completa il nuovo numero di Danceland. Buona lettura!

