Asia Argento la nuova cover story di Danceland

Asia Argento protagonista assoluta nel numero di ottobre e novembre 2021 di Danceland, con un’intervista nella quale racconta tutto il suo amore per la musica elettronica e tanto altro. Le altre interviste sono dedicate a Fabrice Quagliotti dei Rockets, Leandro Da Silva, Hugel, Aniceto e Stefano Nincevich (in ordine di… apparizione). Tornano come sempre spazi e rubriche dedicati a discografia, tech, clubbing, festival, alle recensioni di singoli, EP, album e compilation e le canoniche rubriche che affrontano la musica elettronica in tutte le sue sfumature e dimensioni. Ampi spazi dedicati al Midance e al MEI competano il nuovo numero di Danceland nel migliore dei modi. Buona lettura!

