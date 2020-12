Danceland: on line il numero doppio di dicembre e gennaio

Numero doppio e più che speciale, quello che Danceland presenta in concomitanza con le festività natalizie. La cover story è dedicata ad un’icona indiscutibile come Kylie Minogue. Le interviste di questo numero vedono protagonisti Adrien Toma, Fabio Vela, Francesca Lombardo, Will Atkinson, Kharfi, Wlady, Roberto Zanetti e Giuseppe Ottaviani. Pastosi come sempre i contenuti dedicati a discografia, clubbing e festival, così come non mancano gli approfondimenti di WeAreEntertainment, FM-World, Hyper Hyper, Midance e Rainbow Freeday. Immancabili le rubriche Plugware, Dance Directory e della Consolle Imbruttita; le recensioni di singoli, ep, album e compilation completano il numero di dicembre 2020/gennaio 2021 di Danceland.