On line il numero di febbraio marzo 2022 di Danceland

La primavera è ormai prossima e – dopo due anni di pausa forzata – per club e festival sembra davvero che si avvicini un’estate davvero degna di questo numero. Ad aprile toccherà ad Ibiza dare via alle danze ed è proprio alle anticipazioni sulla programmazione della isla blanca che Danceland dedica la sua storia di copertina del numero di febbraio/marzo 2022. Ottimi e abbondanti come sempre gli spazi e gli approfondimenti dedicati a discografia, tech, clubbing, festival, alle recensioni di singoli, EP, album e compilation, con tutte le notizie relative ad esempio in merito a Caprices, Tomorrowland e Ultra Music Festival, così come non mancano le tradizionali rubriche, ormai punto di riferimento imprescindibile per gli addetti ai lavori. Buona lettura!

