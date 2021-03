On line il nuovo numero di Danceland

Primo numero annuale per Danceland, come sempre caratterizzato da contenuti esclusivi. La cover story profila i possibili scenari futuri per la ripartenza dell’intera filiera produttiva legata alla musica elettronica, così come le interviste di questo numero vedono protagonisti Foolgenium, Mouth Water, Filippo Regis, Nathalie Aarts, Anela, Carlo Lecchi e Rosalba Sgro. Grazie a 22hbg e a DigitalWSWAT si analizzano le ultime tendenze in merito al fenomeno Clubhouse e ad Alexa.

Ottimi e abbondanti come sempre i contenuti dedicati a discografia, clubbing e festival, così come non mancano gli approfondimenti di WeAreEntertainment, FM-World, Hyper Hyper, Midance e Stage&Indies. Immancabili le rubriche Plugware, Dance Directory e della Consolle Imbruttita; le recensioni di singoli, ep, album e compilation completano il numero di febbraio e marzo 2021 di Danceland.

Tutti i numeri di Danceland sono sfogliabili in questo link