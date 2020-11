Danceland: on line il numero di novembre 2020

Autentica regina della techno in questo 2020, Charlotte de Witte è in copertina sul nuovo numero di Danceland, che con la sua cover story analizza trend passati, presenti e futuri. Tra i contenuti di novembre, spiccano le interviste con Ela Minus, Ellen Beat, Leandro Da Silva, Luca Fabbri, Maurizio Pasca, Renato Tanchis, Stefano Pain. Ampi come sempre gli spazi e gli approfondimenti dedicati a discografia, clubbing e festival, mentre i reportage questo mese sono dedicati all’Amsterdam Dance Event e alla Top 100 di DJ Mag. Immancabili le rubriche Plugware, Dance Directory e alla Consolle Imbruttita; le recensioni di singoli, ep, album e compilation e singoli completano il numero di novembre 2020 di Danceland.

www.dancelandmag.com