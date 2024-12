Les Plages Électroniques 2025: i primi headliner

Les Plages Électroniques ed Allover Production torneranno a Cannes, in Costa Azzurra, da venerdì 8 a domenica 10 agosto 2025 per la 18esima edizione del festival, in collaborazione con il Comune di Cannes e il Palais des Festival.

Dopo il sold del 2024, con 60mila presenze e 90 artisti, live e dj set di altissimo livello nella spiaggia del Palais des Festivals, è giusto il momento per Les Plages Électroniques di annunciare i primi nomi dell’edizione 2025.

I sei palcoscenici di Les Plages Électroniques ospiteranno una volta di più il meglio dell’elettronica mondiale: la belga Charlotte de Witte, autentica icona della techno, la coreana Peggy Gou, uno dei volti più riconoscibili del djing internazionale, un personaggio globale come Tiësto, vincitore dei Grammy Awards (la sua data a Les Plages Électroniques sarà l’unica in Francia la prossima estate), Eric Prydz, famoso per la sua hit “Call on Me” e soprattutto per i suoi show dal grande impatto visivo e sonoro.

Altri artisti in cartellone? Francis Mercier, capace di collaborare con artisti del calibro di Diplo e Major Lazer, l’hitmaker francese Kungs, che unirà le forze con il tedesco Purple Disco Machine; Booba, unoi dei rapper francesi più influenti, Luidji con il suo rap da primo della classe, Jersey ovvero i fratelli Carl e Renaud, capaci di unire french touch e indie rock e Trym, il dj più in voga a Parigi con il suo marchio di fabbrica “Rave of the Future”.

Nel corso degli anni, Les Plages Électroniques si è affermato come uno dei principali eventi musicali estivi del vecchio continente, con un pubblico proveniente da tutta Europa per ballare sulla sabbia, nell’acqua o nel Palais des Festival, grazie a molteplici palchi in spiaggia, nella terrazza e all’interno del Palais (sede questo ultimo anche degli after party) e grazie a feste in barca, per un’autentica non stop di tre giorni, ogni giorno dalle 14 alle 5 di mattina.

I ticket sono già disponibili a questo link, a questi prezzi: 1-Day Pass (no after-party): €55, 1-Day Pass (con after-party): €85, 3-Day Pass (no after-party): €130, 3-Day Pass (con after-party): €205.