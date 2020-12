La club culture di Radio House

Musica elettronica 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sette: questa la missione di Radio House, che da oggi (mercoledì 23 dicembre 2020) trasmette tramite una sua app e un suo sito internet, così come non mancheranno in un momento successivo diffusioni settimanali in emittenti radiofoniche FM e spazi su canali televisivi del digitale terrestre.

Radio House si dedicherà esclusivamente a sonorità clubbing, con particolare attenzione per house e techno in tutte le sue declinazioni, con un palinsesto che per i primi mesi prevedrà musica no-stop senza conduzioni, ma una selezione che sarà divisa in quattro fasce orarie.

Morning (dalle 6 alle 12): ritmi rallentati, dalla chill-out alla melodic techno

Afternoon (dalle 12 alle 18): le novità più underground

Evening (dalle 18 alle 24): house e nuhouse

Night (dalle 24 alle 6): il clubbing in tutte le sue declinazioni

Nel 2021 Radio House introdurrà playlist e mixati dei dj e dei club di riferimento, spazi per novità discografiche, contenuti dedicati a passato, presente e futuro della musica elettronica, interagendo con la comunità e i fan attraverso le proprie pagine social.

www.radiohouse.it