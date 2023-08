Running, il nuovo brano di LENny (IT) su Reload Records

Si intitola “Running”, il nuovo singolo di LENny (IT), uscito venerdì 4 agosto 2023 su Reload Records, etichetta discografica sussidiaria di Sony Music: un brano deep house melodico, carico, con un contributo vocale che sa distinguersi e contribuisce a creare un’atmosfera avvolgente. I ritmi ed i groove contagiosi di “Running” si fondono con melodie incalzanti e coinvolgenti: un brano perfetto per ogni dancefloor ed ogni playlist.

Classe 1990, romagnolo purosangue, sin da giovanissimo LENny (IT) si è appassionato alla musica elettronica. I suoi primi dj set e le sue prime produzioni sono arrivati quando era ancora teenager: a diciassette anni era già in consolle in Titilla, il privè house del Cocoricò di Riccione; l’inizio di un percorso che l’ha portato in brevissimo tempo a suonare al Sankeys di Ibiza, al Macarena di Barcellona, all’Output di New York e al Clevelander di Miami, oltre ovviamente in tutti più importanti club della riviera romagnola. Sempre in Romagna ha creato nel 2011 le Wave Music Boat, party itinerante che solca l’Adriatico per approdare sia in Catalogna che alle Baleari, con ospiti quali Sam Divine, Michael Cleis, Argy, Supernova e tanti altri ancora; nel 2018 e nel 2019 è stato direttore artistico della Molo Street Parade.

Nel 2018 LENny (IT) ha creato il primo volume della compilation Riviera Disco Boys, coinvolgendo i migliori dj romagnoli e destinando i proventi dell’operazione a Centro 21, onlus il cui obbiettivo è quello di promuovere l’integrazione e l’autonomia delle persone con sindrome di Down. “Running” arriva dopo precedenti release per label quali Blaufiled Music Natura Viva, G-Mafia Records, 7AGE Music, Tlk, Talk Musique e Music Boat Records.