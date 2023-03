Kobra, il primo disco di Heleni

Si intitola “Kobra” ed esce su Tibetania Records il singolo di debutto di Heleni, disponibile in digitale negli store musicali da giovedì 2 marzo 2023 (oggi).

“Kobra” è una traccia nella quale convivono sonorità organiche e riferimenti medio-orientali, percussioni tribali e voci che arrivano da molto lontano, per arrivare dritte al cuore dei dancefloor, dei dj set e delle playlist di tutto il mondo.

“Kobra” cattura la vera essenza di Heleni: “in me convivono un corpo delicato ed una grinta selvatica, animalesca e sensuale: questo mio primo disco è un viaggio lungo come la mia vita”.

Negli ultimi due anni Heleni è diventata dj guest e resident in realtà di riferimento quali Zuma a Roma, Londra e Porto Cervo, Ritual in Sardegna, Armani Bamboo Bar di Milano e per eventi per Formula E, Moët Hennessy, Pitti Immagine Uomo per Faliero Sarti, Firenze Made In Tuscany e Porsche.

“Kobra” nasce in collaborazione con il musicista e producer Sandro Ego di NUMA Factory e con Andrea Schianini aka Dj Thor. Dj Thor ne ha curato il Desert Remix, orientato verso atmosfere più organic, downtempo e shaman. Dj Thor è un assoluto precursore in merito alle sonorità organic, con produzioni e remix per etichette discografiche internazionali quali Cafè De Anatolia, Meditelectro e M-Sol Deep.

