IN & OUT, il nuovo singolo di Gigi D’Agostino & LA Vision

Gigi D’Agostino e LA Vision sono tornati. Dopo il successo mondiale di “Hollywood”, si sono ritrovati digitalmente, connettendo i loro studi e hanno lavorato su una nuova canzone; tutto è successo di notte, per la gioia dei sensi di tutti quanti. La magia di “Hollywood” è stata così ricreata. Esce oggi (venerdì 21 maggio 2021) “IN & OUT” (Time Records) brano pop-dance che resta in testa al primo ascolto, un must per ogni playlist, con tutte le caratteristiche per bissare e migliorare il successo della prima traccia realizzata da Gigi D’Agostino e LA Vision.

Di seguito gli highlights di Hollywood:

certificato Doppio Platino in Polonia e Repubblica Ceca

certificato Platino in Austria, Italia e Slovacchia

certificato Oro in Germania e Svizzera

9 Airplay charts e 3 singles charts

airplay: 125.000 passaggi per “Hollywood” in 54 paesi con 2.977,12 milioni di impression

oltre 2,4 milioni di Shazam

7 Spotify Top 200 Weekly Charts

3 Spotify Top 200 Daily Charts

6 Daily charts di Apple Music

17 Classifiche Shazam

Leggi anche: Caprices Festival rivela i suoi primi artisti