A LA Vision e Gigi D’Agostino il premio Gold Fingers

È “Hollywood” di LA Vision e Gigi d’Agostino (Time Records) il brano che si è aggiudicato l’edizione 2020 di Gold Fingers, premio dedicato alla produzione dance Made in Italy di maggior successo dello scorso anno e che viene assegnato da Dance Directory, sito specializzato in musica elettronica curato da Eugenio Tovini, autentica memoria storica del settore, basti pensare che sul suo sito compaiono classifiche e altre curiosità dal 1976 ai giorni nostri. Uscito lo scorso maggio, “Hollywood” ha fatto incetta di record: è stato brano italiano più venduto nella chart Worldwide di iTunes (entrando nella top 50) ed il più alto nella Chat Viral 50 di Spotify; è stato altresì capace di entrare nella top 20 dei brani più shazammati al mondo, è rimasto in vetta nella Italian Club Chart di Dance Directory per 8 settimane di fila ed ha chiuso l’anno conquistando due dischi d’oro per le vendite in Germania (200mila copie) e in Svizzera e sette dischi di platino (due in Repubblica Ceca e Polonia e uno in Italia, Austria e Slovacchia). Per LA Vision un debutto più che eccellente. Nel 2019 il premio Gold Fingers era stato vinto dai Meduza con “Piece Of My Heart”.