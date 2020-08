Il nuovo singolo di Costantino: “Freedom”

Un inno all’ottimismo, a restare uniti, a guardare avanti con immutata speranza: questo il messaggio che lancia “Freedom”, il nuovo singolo di Costantino, il suo primo brano in inglese e che si caratterizza per le sue dinamiche dance, un anticipo del suo prossimo singolo “Libertà”, che avrà sonorità più melodiche e riflessive. “Freedom” è accompagnato da un video al quale partecipano ed interagiscono 60 tra videomaker ed attori di tutto il mondo, coinvolti in un progetto che vuole essere impulso alla vita, in ogni sua forma.

Classe 1991, il cantautore riminese Costantino Bagalà ha composto più di 40 brani inediti; il suo esordio ufficiale nel 2018 con “Celebrità”, mentre nel 2019 è arrivato sul podio a “Casa Sanremo”, primo cantautore solista alle spalle di due band. Sempre nel 2019 ha prodotto il brano “Indaco”, un progetto sociale che ha consentito ai ragazzi in percorso presso la Comunità di San Patrignano di partecipare alla registrazione e alla realizzazione del brano e del video correlato, che li ha visti coinvolti in prima persona. Dopo essersi laureato a pieni voti in design, Costantino ha intrapreso una specializzazione in social media marketing con la quale ha dato vita 5 anni addietro a HOBOH Art Factory, agenzia creativa che vanta già diverse collaborazioni con brand sia italiani che stranieri.