Tallisker & LA Vision e il loro singolo “Somewhere”

Si intitola “Somewhere” il singolo di Tallisker & LA Vision uscito lo scorso venerdì 4 dicembre su Time Records in Italia e su Polydor/Universal nel resto del mondo.

“Somewhere” è stata scritta nell’aprile 2019, un paio di settimane dopo che Tallisker, cantautrice francese, è tornata da un viaggio in Iran. Mentre era a Teheran, ha scoperto la magia della musica persiana, grazie anche ad uno strumento chiamato kamancheh che attirò la sua attenzione. Tallisker divenne ossessionata dall’idea di incontrare e registrare con un suonatore di kamancheh. “Ho avuto la fortuna di trovare la persona perfetta per farlo a Teheran. Lui è Firooze Raeesdana. Ma non immaginavo allora che questo avrebbe dato vita al mio singolo Somewhere’”.

Tallisker ha pubblicato “Somewhere” sulla sua etichetta, ottenendo importanti piazzamenti come la “New Music Friday France”, la “New Talent” su Spotify e la “Rising Artists” su Tidal, oltre a un significativo sostegno da parte dei media francesi. Pochi mesi dopo, Time Records, sentendo il potenziale pop di “Somewhere”, ha licenziato il brano e lo ha fatto ascoltare a LA Vision, il produttore/artista che recentemente ha pubblicato il singolo di successo “Hollywood” con Gigi D’Agostino. LA Vision si è innamorato della canzone a tal punto da creare una sua personale versione. Successivamente i due artisti hanno deciso di collaborare ed ora sono pronti a pubblicare insieme “Somewhere” per l’inverno 2020.

Il testo di “Somewhere” parla di un luogo magico che chiunque può avere nella propria vita e che dovrebbe amare. “Somewhere” è una canzone piena di speranza per ricordarci che c’è sempre un luogo familiare ad aspettarci anche quando non… si è da nessuna parte.

Come accennato, per LA Vision si tratta della seconda collaborazione con Time Records e Universal: il succitato disco “Hollywood” – uscito lo scorso giugno – è diventato disco di platino in Italia e in Austria e disco d’oro in Germania (150mila copie) e in Svizzera; alla sua uscita è stato il brano italiano più alto nella Chat Viral 50 di Spotify ed è entrato nella top 20 dei brani più shazamati al mondo, anche questo un record per una traccia italiana. Altri traguardi prestigiosi? Brano italiano più venduto nella chart Worldwide di iTunes (entrando nella top 50), l’ottavo tra i singoli europei più venduti, sesta traccia più suonata dalle radio europee e terzo più suonato, primo posto nella classifica dance in Germania. Numeri e risultati eccellenti, il primo capitolo di una storia che è appena cominciata.