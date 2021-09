Si intitola “Hide Away” (Time Records) il nuovo singolo dei VINAI e LA Vision, disponibile su tutte le piattaforme e in radio da venerdì 10 settembre 2021. Una collaborazione made in Brescia e che rispecchia al meglio lo stile dei VINAI e di LA Vision, quest’ultimo reduce dai successi internazionali con Gigi D’Agostino. “Hide Away” è quello che succede quando una collaborazione musicale riesce a ricavare il meglio da entrambe le parti: un brano da big room, da main stage dei festival, grazie alle sue parti vocali, alla sua linea di basso e ai suoi break. “Hide Away” esce in Italia su Time Records e nel resto del mondo su Spinnin’ Records, a parte Germania e Polonia (Warner Music Group).

Rovazzi, Benji & Fede, LA Vision, Il Pagante, Roshelle e Chiara Grispo. Le loro produzioni discografiche sono tutte diventate hit e in alcuni casi in fenomeni virali e di costume. Successi che hanno in Marco Sissa un comune denominatore che non consiste in un algoritmo: in attesa che quest’ultimo sia inventato e testato – se ne parla da tempo – quello che conta è sempre e comunque il fattore umano. Come se tutto questo non bastasse, nel 2020 ha esordito con un progetto tutto suo, LA Vision, con il quale ha firmato quattro brani, in Italia tutti quanti per Time Records. Due insieme a Gigi D’Agostino (“Hollywood” e “IN & OUT”), uno con Tallisker (“Somewhere”) e il recentissimo “Hide Away” insieme ai VINAI: successi planetari, basti pensare ad “Hollywood”, 7 dischi di platino e 3 d’oro in giro per il mondo, 250 milioni di stream sulle piattaforme digitali, 125mila passaggi airplay con quasi tre milioni di impression e oltre 2,4 milioni di ricerche su Shazam. Sempre come LA Vision, ha firmato il remix di “Underwater Love” per Alok & Timmy Trumpet.