Sigis Vinylism e tutte le sue novità di luglio

Tante le novità per il milanese Sigis Vinylism dal buen ritiro a Lanzarote: un nuovo singolo, una personale a Sankt Moritz, radio-show e festival in streaming. Andiamo per ordine…

El Espinito – lunedì 6 luglio 2020 (oggi) esce su Vinylismo Recordings “El Espinito”, il nuovo singolo di Sigis Vinylism. Sonorità dark anni ottanta con un tocco elettronico contemporaneo e il campionamento della voce di Hugo Chavez che sfida – a parole – la musica di Sigis Vinylism. On line il video, realizzato come la cover da Alessandro Galli, studente IED che collabora con Sigis; questo il link per ascolto e acquisto.

Wanna Be A Millionaire in Sankt Moritz – Sempre oggi presso la Ghelfa Architekturbüro di Sankt Moritz (lo studio di architettura Francesco Ghelfa) viene inaugurata la mostra Wanna Be a Millionaire in Sankt Moritz, organizzata da The Last Resistance, società che gestisce il esclusiva marchio, licenze e management di Sigis Vinylism, che in Engadina espone alcune delle sue opere che lo hanno portato ad esporre in tutto il mondo e a soli 33 anni ad ottenere dall’Istituto Nazionale di Cultura il riconoscimento dello stile artistico “Vinilismo”, venendo consacrato come Maestro d’Arte durante la sua partecipazione alla 54esima Biennale di Venezia, bissata due anni dopo con la partecipazione alla 55edizione.

Radio e Festival – Si intitola “Fundaciòn Vinylismo” il nuovo programma radiofonico che Sigis Vinylism condurrà da metà luglio su Gecko Fm, emittente di Fuerteventura: due ore nel quale si alterneranno i mixati sia di Sigis che di altri dj. Nel frattempo Sigis è resident una volta al mese con i suoi mixati su Lancelot (radio fm di Lanzarote) e Radio Dance Roma, per la quale parteciperà al festival Electronic Crossover Festival, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio.

