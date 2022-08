Mystic Sunsets Chart: il nuovo episodio

È on air e on line il nuovo episodio mensile di Mystic Sunsets Chart, classifica mensile che seleziona la miglior musica Afro e Organic House. Un programma ideato dal team di My Other Side of The Moon, etichetta discografica mozambicana capitanata da Ricky Castelli e Fede Brezza (Breeze and The Sun). Una selezione perfetta per accompagnare con eleganza e qualità tramonti, aperitivi e il pre-serata.

Mystic Sunsets Charts dura 120 minuti con le migliori 20 tracce del momento, presentate dalla dj e producer Breeze And the Sun (nella foto d’apertura) con montaggio e selezione musicale curati dal dj e regista Pat Ritch e dalla crew cosmopolita della label My Other Side of The Moon. Ogni puntata viene caricata sul canale YouTube dell’etichetta, con relative playlist su Spotify e tracking list su 1001 Tracking List.

Attualmente Mystic Sunsets Charts viene trasmesso ogni terzo fine settimana del mese dalle emittenti radiofoniche Drums Radio (Uk) Radio SFM 94 (Mozambico), Radio Studiopiù Ibiza (Spagna) e Radio Dance Roma (Italia): un circuito distributivo mondiale destinato ad ampliarsi e ad irrobustirsi nei prossimi mesi.