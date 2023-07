Echoes: Il nuovo album di Dj Tomer & Ricardo Gi

Dodici tracce all’insegna della miglior Afro House, con il contributo vocale di artisti di livello quali Jordan Arts, Kyaku Kyadaff, Kawtar Sadik, Index Nuul Kukk, Mayan e Mei Tar e con l’apporto di pastosi remix di artisti come Badbox e Eran Hersh. Questo e molto altro è “Echoes”, il nuovo album degli statunitensi Dj Tomer & Ricardo Gi, in uscita venerdì 14 luglio 2023 su My Other Side Of The Moon.

“Echoes” è l’album di debutto per Dj Tomer & Ricardo Gi ed è il primo album in assoluto per My Other Side Of The Moon, etichetta discografica mozambicana fondata da Neil Amareil e Breeze And The Sun nel 2019 a Maputo, capitale del Mozambico, e che ha all’attivo release e remix con Hyenah, Djumasoundsystem, Notredame, Eran Hersh, Enoo Napa e Lazarusman. Una label che parte da Maputo per arrivare in tutto il mondo, grazie ad una combinazione di melodia, elettronica e richiami ancestrali africani.

Il singolo principale di “Echoes” si intitola “Zulu” ed ha già avuto ottimi riscontri nei dancefloor dei più importanti club e negli stage dei più rilevanti festival di tutto il mondo, entrando nelle selezioni di dj e producer del calibro di Black Coffee, Themba e Djeff. Con questo album Dj Tomer e Ricardo Gi arrivano nel cuore più pulsante della scena musicale africana, unendo sonorità tradizionali dell’Africa con la contemporaneità e l’avanguardia della musica elettronica.

“Echoes” è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e nei più importanti store musicali digitali da venerdì 14 luglio 2023.