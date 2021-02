Per Mouth Water un nuovo singolo e nuovi remix

Si intitola “House” il nuovo singolo di Mouth Water, in uscita venerdì 19 febbraio 2021 e costituirà il brano inedito di “Undanceable”, album con i tredici remix dance dell’album d’esordio di Mouth Water. I remixer? Kharfi, Malasangre, Joe Mazzola e Andrea Secci, Ado Woods, Marble, Matteo D’Amico, oZZo DJ e Mouth Water stesso; con versioni che oscillano tra house, lounge e dance commerciale. Un progetto rivolto al variegato universo clubbing, del quale “House” è vero e proprio biglietto da visita, una traccia nella quale convivono sonorità orientali ed occidentali, con i synth analogici a farla da padroni.

Con il progetto Mouth Water, il producer Lawrence Fanelli combina strumentazioni acustiche e composizioni musicali con synth sia analogici che digitali, miscelando electro-pop con richiami dance. Per anni Lawrence Fanelli ha lavorato in diversi studi di registrazione come ingegnere del suono, così come ha suonato in qualità di bassista in diverse band americane e italiane (Estenz, The Hellskulls, Hot Little Sister, Rumori Sospetti). Nel 2019 il suo omonimo album di debutto, uscito sull’etichetta discografica Through The Void (distribuzione Ditto Music), pronto a tornare nel 2021 con nuovi remix.