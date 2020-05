Reshape Records e i suoi nuovi singoli

Si intitolano “Cafè” e “Rebola” i nuovi singoli di Reshape Records, firmati rispettivamente da NAW & Luca Lazza e da Gabriele D’Andrea. In entrambi i casi, house music declinata in svariate modalità, come sempre ci si aspetta dalle produzioni Reshape, fedele alla house come poche altre label al mondo.

Naw & Luca Lazza: Cafè

House dal sapore balerarico con richiami old school e nu disco per il nuovo singolo di Law e Luca Lazza per Reshape. Ritmica da subito potente, voci di chiara matrice black usata in loop, per un brano che parte subito in quarta e arriva dritto alla meta senza che nemmeno ce ne si accorga. House music nell’accezione più tradizionale del termine, come sempre quando si parla di produzioni dell’etichetta discografica milanese specializzata in questo genere come poche altre.

Gabriele D’Andrea: Rebola

House con ampie sfumature brasiliane per il nuovo singolo Reshape, firmato da Gabriele D’Andrea: percussioni costanti, assai ritmate, e il titolo della canzone che viene ripetuto in loop con partenze, break e ripartenze che non lasciano un attimo di tregua. Rebola in portoghese è ha lo stesso significato in inglese di shake, quel movimento non troppo lento che si fa quando si balla e non si riesse a proprio a star fermi nemmeno se ci si trova legati mani e piedi ad una sedia.

Reshape Records è un’etichetta discografica nata nel 1996: il suo catalogo comprende oltre 2mila tracce di artisti quali Frank’ O Moiraghi, Nerio’s Dubwork with Darryl Pandy, Scandal Dada, Fred Pellichero, F. Physical, Alex Guesta, Yan Kings, Paid n Laid, Maxx Peak, Mauro Mbs, Gabriele D’Andrea, Morning Squad, Pat-Rich, Luca Lazza, Simon Shane e tanti altri ancora. Una label che da sempre si dedica ad un unico genere musicale: la House. Senza alcun dubbio, senza alcun compromesso. Perché “Big Dreamers Never Sleep”, come recita uno degli slogan più celebri di Reshape.

www.reshapecords.com