La nuova compilation Reshape è Dance On Sunday

Si intitola “Dance On Sunday”, la nuova compilation estiva di Reshape Records, label italiana da sempre specializzata nella house music come poche altre etichette al mondo. Dieci tracce che affrontano uno dei più longevi generi musicali elettronici con il giusto equilibrio tra passato, presente e futuro, fedeli alla tradizione ma anche concedendosi preziose variazioni sul tema. Gabriele D’Andrea, The Base Boys, Hector Manolo e Salento Brass Project tra i nomi in tracking list, per una selezione che come sempre non mancherà di lasciare il segno e farsi sentire nelle sedi opportune, tra le playlist dei dj e nelle dancefloor, quando queste ultime torneranno davvero ad essere tali, sperando che questa condizione si verifichi prima possibile.

Reshape Records è un’etichetta discografica nata nel 1996: il suo catalogo comprende oltre 2mila tracce di artisti quali Frank’ O Moiraghi, Nerio’s Dubwork with Darryl Pandy, Scandal Dada, Fred Pellichero, F. Physical, Alex Guesta, Yan Kings, Paid N’ Laid, Maxx Peak, Mauro Mbs, Gabriele D’Andrea, Morning Squad, Pat-Rich, Luca Lazza, Simon Shane e tanti altri ancora. Una label che da sempre si dedica ad un unico genere musicale: la House. Senza alcun dubbio, senza alcun compromesso. Perché “Big Dreamers Never Sleep”, come recita uno degli slogan più celebri di Reshape.

www.reshapecords.com