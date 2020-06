Mario Biondi remixato da Joe T Vannelli

Joe T Vannelli è tra i remixer di “Paradise Alternative Productions”, progetto digitale di Mario Biondi, uno dei uno dei brani contenuti nel nuovo album la cui uscita, al pari di molti altri progetti discografici, è stata rimandata.

“Paradise” è un brano che celebra la vita, la gioia, il piacere, la sensualità e dedicato ad un pubblico che sa come soddisfare e far godere i sensi. “Paradise” è un brano composto dallo stesso Biondi e da Massimo Greco, mentre il testo è di Cleveland Jones, autore statunitense con cui Mario Biondi ha già collaborato nel 2019 in occasione del singolo “Sunny Days”. Biondi è una delle voci italiane più apprezzate all’estero, grazie a un sound contemporaneo e internazionale, che coniuga la raffinatezza del jazz con il calore del soul e del funk. Un crooner di altissimo livello, sin dagli esordi con “This Is What You Are” ha reso automatici e spontanei i paragoni con Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White.

Il sound e la voce di Mario Biondi si ritrovano appieno nei tre remix di “Paradise” firmati da Piparo, Dj Meme e Joe T Vannelli, in cui il brano si arricchisce anche dell’energia e delle atmosfere da club, dalla house alla disco. La versione di Vannelli, in particolare, ne esalta la componente ritmica, perfetta come sempre per le dancefloor, grazie alla collaudata abilità di Vannelli nel far coesistere melodia e ritmo, come dimostrano i suoi innumerevoli remix che in passato l’hanno visto remixare brani di Giorgio Moroder, David Guetta, Loleatta Holloway e Thelma Houston, giusto per citare alcuni.