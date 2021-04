Il nuovo format radiofonico Fundación Vinylismo

60 minuti dedicati alla miglior musica elettronica, con anteprime discografiche, ospiti a sorpresa e mixtape di ospiti speciali a rotazione. Questo e molto altro è Fundación Vinylismo, il nuovo format radiofonico di Sigis Vinylism, in onda tutti i martedì sera alle ore 23 su Radio Dance Roma. Nel corso del programma, previsti spazi dedicati anche al lifestyle e alla cultura. Tra i primi ospiti in calendario, Fabio Carniel (fondatore Dmc Italia e Disco Inn), DJ Thor (dj e producer resident nei club romagnoli Peter Pan e Villa delle Rose) HLZ (dj e produttore drum and bass in collegamento da Londra), ai quali si affiancheranno gli interventi della curatrice d’arte Vera Agosti e di diversi giornalisti sia italiani che stanieri. Il tutto trasmesso dall’isola di Lanzarote, il buen ritiro di Sigis dove ha realizzato i suoi mixati che spesso e volentieri si sono posizioni ai vertici delle classifiche di Mixcloud.

Dj, sound designer e producer, il milanese Sigis Vinylism – all’anagrafe Matteo Antonio Vaccari Sigismondi, classe 1978 – sin dal 2007 ha saputo dare una nuova anima al vinile, conferendogli dimensioni inedite, capaci di andare oltre il proprio dna. Non più e non soltanto un imprescindibile formato per suonare la sua amata musica house, ma anche e soprattutto una materia per dare vita ad un nuovo stile artistico, il Vinylismo.

Con Vinylismo hanno preso forma labbra in quanto “metafore di parole, interazione e amore universale, che cambiano colore ad ogni stato d’animo” per utilizzare le parole del suo creatore. Opere che hanno portato Sigis Vinylism ad esporre in tutto il mondo e a soli 33 anni ad ottenere dall’Istituto Nazionale di Cultura il riconoscimento dello stile artistico “Vinilismo”, venendo consacrato come Maestro d’Arte durante la sua partecipazione alla 54esima Biennale di Venezia, bissata due anni dopo con la partecipazione alla 55edizione.

Con Fundación Vinylismo tutto questo è pronto ad essere declinato con la musica e le parole di Sigis Vinylism, ogni martedì su Radio Dance Roma.